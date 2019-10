IOMT oferece 100 consultas oftalmológicas hoje e amanhã

O Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT) vai oferecer pelo segundo ano consecutivo uma centena de consultas a pessoas com carências socioeconómicas, iniciativa que será concretizada entre os dias 3 e 4 deste mês e que está inserida no programa articulado pelo Instituto para assinalar o Dia Mundial da Visão, este ano celebrado a 10 de outubro.

Participam nesta campanha as ópticas Alberto Oculista, Óptica da Sé e a Optic4all, que disponibilizam gratuitamente armações e lentes.

Os 100 doentes foram seleccionados após diálogo com diversas instituições vocacionadas no apoio a crianças, idosos, mas também beneficiam desta acção utentes provenientes de complexos habitacionais sob a tutela da Investimentos Habitacionais da Madeira.

O IOMT abriu há dois anos e garante um serviço único e integrado ao utente, de forma a que este possa ser diagnosticado e tratado no mesmo dia, entrando com o problema e saindo com a solução. Respira tecnologia e inovação e está optimizado para proporcionar ao doente não só uma consulta, mas uma experiência no âmbito da oftalmologia idêntica à dos líderes mundiais na área, nomeadamente Barcelona, onde os promotores fizeram a maior parte da sua formação. Não pretende ser apenas mais um centro que faz consultas, mas uma instituição onde a investigação, a promoção da saúde junto da população e a vontade de aprender a tornem num Instituto de destaque na Oftalmologia nacional e mundial. Tem por objectivo melhorar a qualidade de vida de todos os doentes que sofram de problemas visuais e dinamizar a investigação de qualidade em Portugal.

Para isso possui os melhores meios complementares de diagnóstico e lasers existentes no mercado, alguns deles únicos na Região e, mais importante, uma equipa jovem que oferece garantias evidentes de qualidade, enquadrada na dinâmica inovadora do projecto.

São pioneiros a nível da cirurgia da retina e de catarata “premium”, que no fundo consiste em aproveitar a cirurgia de catarata para pôr os doentes a verem bem a todas as distâncias sem óculos de correcção, e ao nível da cirurgia de retina que no fundo é utilizada para tratar doentes com patologias tao variadas como por exemplo a retinopatia diabética, descolamentos de retina, membranas epiretinianas, buracos maculares, etc.

Qualidade que tem merecido a confiança dos madeirenses, como comprova a contínua confiança de um número crescente de utentes que não dispensa os serviços do Instituto Oftalmológico Muñoz Trindade (IOMT) desde a sua abertura.