A Câmara Municipal do Funchal informa que procederá amanhã, 6 de Maio, com uma intervenção na rede de abastecimento de água do Caminho do Desterro, na freguesia de São Roque, afectando a distribuição de água no troço compreendido entre o Caminho da Confeiteira e o Caminho da Portada de Santo António, entre as 14h30 e as 16 horas.