Intervenção camarária no Caminho da Ladeira começa segunda-feira

A Câmara Municipal do Funchal inicia na próxima segunda-feira, 18 de Maio, uma intervenção de substituição da rede de abastecimento de água do Caminho da Ladeira, na freguesia de Santo António, a qual deverá ter uma duração de aproximadamente duas semanas.

O Presidente Miguel Silva Gouveia explica tratar-se de “mais uma intervenção nas zonas altas do concelho, neste caso a renovação de uma rede de água potável numa zona historicamente atingida por roturas e derrames, e que tornará o abastecimento mais eficaz e mais sustentável, para franco benefício dos residentes”, salientando que depois desta intervenção, o caminho será repavimentado.

Segundo o autarca, o objectivo passa pela “renovação dos ramais de distribuição do caminho em causa, implicando a abertura e fecho de valas localizadas”, de modo a fazer as novas derivações e ligações.

A Autarquia estima que este seja um processo que demorará 15 dias, ao longo do qual será necessário fechar e abrir a água por diversas vezes e em diversas localizações, o que implica que os moradores possam ficar sem água em diversos momento, sempre de “curta duração”.

Miguel Silva Gouveia espera “contar, como sempre, com a compreensão dos moradores” uma vez que se trata de “intervenções com impactos incontornáveis na qualidade de vida da comunidade e que perdurarão por muitos anos”, recordando que “o Funchal constrói-se diariamente com o empenho e a capacidade de adaptação de todos nós em nome do bem comum”.