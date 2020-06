Interdição à praia da Madalena levantada ainda hoje

A interdição à praia da Madalena do Mar será levantada no decorrer do dia de hoje. Esta é a resposta dada ao DIÁRIO por fonte do Instituto da Administração da Saúde que esclarece que parte da costa da praia da localidade foi alvo de análises à avaliação da qualidade das águas balneares tendo sido encontrado um “foco de poluição acima da média exigida”.

Foi por precaução que foi afixado na sexta-feira um aviso e um placar dando conta da “contaminação microbiológica”, mas o problema terá sido debelado, garantiu a mesma figura, que aproveitou para desdramatizar este acontecimento.

“São situações que acontecem decorrente das avaliações e das monitorizações que a equipa do IA procede nesta altura do ano”, adiantou, referindo quando detectado algum foco a vigilância passa a ser mais apertada até ficar resolvido o problema. “Foi o caso. Ainda hoje será levantada a interdição”, esclareceu.