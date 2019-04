Inscrições para a 22ª edição do concurso ‘Funchal – Cidade Florida’ decorrem até 30 de Abril

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) promove, pelo 22º ano consecutivo, o Concurso ‘Funchal – Cidade Florida’, dedicado ao crescimento e valorização dos espaços verdes no concelho e contribuindo para a imagem do Funchal enquanto ‘Cidade Jardim’.

As inscrições estão abertas ao público e decorrem até 30 de Abril, podendo ser entregues pessoalmente em impresso próprio na Quinta do Poço da Câmara, no Imaculado Coração de Maria, ou através de um formulário on-line disponível no site oficial da autarquia.

Os locais a concurso têm de situar-se na cidade do Funchal e integrar uma das cinco categorias seguintes: Hortas Urbanas Municipais, Hortas Urbanas Sociais, Jardins de Habitação Social, Jardins Unifamiliares e Unidades Hoteleiras.

A classificação será baseada em vários critérios, tais como o resultado global do conjunto, a natureza das espécies utilizadas, a racionalidade da manutenção, o interesse estético e a funcionalidade do espaço.

Após todos os espaços serem visitados, o valor total dos prémios atribuídos ascenderá a 6.600 euros, distinguindo o ‘top 3’ de cada categoria, com prémios máximos individuais até 1.500 euros.

A par da cerimónia de entrega de prémios, será realizada uma exposição de fotografias com todos os espaços verdes que estiveram a concurso.