‘Ingressa no Futuro’ vai pôr à prova alunos do 9.º ano e aproximá-los das Forças Armadas na Madeira

O Estado-Maior-General das Forças Armadas, através do Comando Operacional da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, promove a iniciativa ‘Ingressa no Futuro’, dirigida a alunos do 9.º ano de escolaridade, com o objectivo de os sensibilizar para uma cultura de segurança e de defesa nacional, bem como para os aproximar das Forças Armadas, através de um contacto directo com as suas missões.

Este projecto inclui uma prova de aventura, o ingresso nas Forças Armadas por uns dias e a participação nas comemorações do Dia de Portugal para as equipas apuradas, para além de uma recepção em Lisboa para a equipa vencedora.