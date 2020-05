Imagem de Nossa Senhora de Fátima percorre campo dos Salesianos, veja o vídeo

A imagem de Nossa Senhora de Fátima percorreu, esta noite, o percurso entre a Paróquia de Fátima e o Colégio dos Salesianos do Funchal, num carro dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Este momento de celebração contou também com uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

As celebrações das aparições de Fátima são marcadas, este ano, por um cenário diferente, devido à pandemia de covid-19, e por isso sem a habitual procissão das velas.

Esta noite, as instalações do Salesianos do Funchal receberam alguns fiéis para celebrar as aparições de Fátima, obedecendo às regras de segurança e com lugares marcados.