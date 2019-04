III Torneio de Voleibol Cidade do Funchal é um marco do município e da Região

O III Torneio de Voleibol Cidade do Funchal, organizado pelo Clube Escola da Levada, em parceria com a autarquia do Funchal e a Associação de Voleibol da Madeira, realiza-se entre os dias 10 e 16 de Abril, no pavilhão da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, com a participação de 13 clubes do continente e 6 da Região.

João Pedro Vieira, vereador que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, apresentou esta manhã a iniciativa e começou por dar os parabéns ao Clube Escola Levada por ter tido a capacidade, ao longo dos últimos anos, de revitalizar aquele que é um torneio e uma modalidade que são marcos do município do Funchal e da Região.

“Todas as gerações que passaram pelo Pavilhão da Levada reconhecem aquele espaço como a casa maior da modalidade, onde muitos jovens competiram e cresceram. Foi graças à actividade deste clube-escola, em conjunto com o Município e os apoios que têm sido atribuídos a estes clubes para o efeito, que foi possível revitalizar este torneio”, realçou.

O autarca continuou salientando que “a 3ª edição deste torneio é a confirmação do sucesso na sua dinamização, congregando equipas regionais com equipas do território continental, sem esquecer o contributo que pais e demais apoiantes proporcionam, com uma moldura humana muito especial”.

“Resta-me enaltecer o dinamismo e a resiliência do Clube Escola da Levada, e assegurar que, da parta da Câmara do Funchal, continuaremos disponíveis para enobrecer este torneio, que é também uma oportunidade para crianças e jovens competirem, aprenderem e usufruírem de momentos de lazer e partilha”, acrescenta.

O Clube Escola da Levada é um clube de voleibol que, a nível feminino, ganhou prestígio pelo facto de competir a nível nacional. Participarão, neste torneio, as equipas continentais do Porto Vólei, Leixões, Vitoria Guimarães, Fiães, Lusófona, Nacional de Ginástica, Colégio S.J. Brito, Academia de Vila Real, Sport Clube Vila Real, Caneças, Colégio Arrupe, Academia José Moreira e Salesianos de Lisboa, bem como todos os clubes da Região na modalidade de voleibol, são eles o clube da casa, e ainda o C.S. Madeira, ACD Sº Jº da Ribeira Brava, A.D. Machico, G.D. do Estreito e CSD Câmara de Lobos.