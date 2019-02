Ihopan patrocina pelo segundo ano consecutivo o ‘Free Premium Day’ da plataforma REDE-T

A Ilhopan patrocina pelo segundo ano consecutivo o ‘II Free Premium Day powered by Ilhopan’.

Assim, durante o dia de amanhã (5 de Fevereiro) todos os novos registos na plataforma REDE-T terão a oferta de 200 créditos.

A REDE-T reúne quase 17 mil profissionais do canal HORECA registados, mais de 10 mil ofertas de trabalho e quase mil documentos para download. Permite o acesso a mais de dois mil CVs dos melhores profissionais do sector e um directório de empresas com muitas das mais conhecidas marcas presentes.

Em 2016, foi ainda nomeada para melhor StartUP do Turismo pelo CEIM.

A plataforma está também presente nas redes sociais Facebook, Linkedin, Instagram e Youtube contando já com mais de 42 mil seguidores.

Este apoio por parte da Ilhopan integra-se no âmbito de uma política comum de responsabilidade social das duas empresas, uma vez que ambas contribuem para o desenvolvimento dos profissionais ligados ao sector do Turismo, Hotelaria e Restauração.

Lousani Cosmética nova parceira REDE-T

A Lousani Cosmética disponibiliza aos membros REDE-T descontos comerciais em função das quantidades nos produtos personalizados assim como um desconto financeiro de 3% a pronto pagamento.

A Lousani Cosmética é uma empresa portuguesa, fundada em 1988, com experiência no fabrico e comercialização de ‘amenities’ (máquinas de fabrico de sabonetes, champô, gel de banho e creme corporal, etc.) para a hotelaria, restauração, companhias aéreas e de navegação assim como na área da saúde.

A empresa é fornecedora das mais importantes unidades hoteleiras portuguesas e tem a confiança de mais de 5 mil clientes nacionais e internacionais.

Os seus produtos cosméticos estão notificados no CPNP ( Cosmetic Products Notification Portal).