Igrejas reabrem este sábado com regras apertadas

Miguel Albuquerque acaba de anunciar que as igrejas e todos os outros locais de culto, na Madeira, vão reabrir ao fiéis a partir deste sábado, dia 9 de Maio, mas com regras apertadas.

O presidente do Governo Regional assumiu que a reabertura das igrejas foi articulada entre o executivo e a Diocese do Fucnhal, sendo que os locais de culto estão limitados até 1/3 da sua capacidade.

Os fiéis deverão cumprir com as normas de distanciamento e desinfectar as mãos, à entrada da igreja, com uma solução à base de álcool gel. O uso de máscara será obrigatório e após o acto religioso as pessoas devem de regressar a casa sem convívios no adro ou em espaços circundantes.