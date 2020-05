Igrejas não esgotam limitação na lotação

Agora sujeitas a tempo regulamentar até 40 minutos, a retoma das limitadas eucaristias presenciais na igreja da Nazaré registaram este domingo um significativo decréscimo de fiéis nas duas missas realizadas. Mesmo reduzida a um terço da capacidade (cerca de cem lugares), na primeira missa (9h) compareceram pouco mais de meia centena, e na segunda (11h30) menos ainda.

A contrastar com o aparente vazio dentro do templo motivado também pelas regras de distanciamento entre os presentes, no exterior e a pouca distância da igreja – na ‘alameda’ defronte a um estabelecimento de retalho alimentar, dezenas de populares – muitos deles abastecidos de bebidas - aproveitavam o dia soalheiro para conviver com aparente normalidade.