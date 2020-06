IFCN esclarece que actividades de BTT são gratuitas

Sobre a notícia publicada na edição impressa de hoje do DIÁRIO sobre a falta de manutenção de alguns percursos utilizados para a prática de BTT, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) veio esclarecer que “presentemente nenhum praticante de actividades lúdico-desportivas, incluindo o BTT, efectua pagamento ao IFCN para exercer a sua actividade em espaço florestal, nem mesmo pagamento administrativo aquando do pedido de autorização para a realização das actividades, ao contrário do que é veiculado pela notícia”. O IFNC recorda que “este pedido é obrigatório por legislação vigente sobre a matéria, vide artigo 4.º do Decreto Legislativo Regional n.º 35/2008/M, de 14 de agosto e é gratuito”.

Já em relação ao percurso denominado Montado da Esperança (nas freguesias de Santo António e São Roque), por várias vezes referenciado na notícia, o IFCN esclarece “encontra-se interdito na plataforma Simplifica há algum tempo devido a uma intervenção de limpeza de invasoras e reflorestação por razões de prevenção aos fogos florestais”.