IFCN alerta para não perturbar lobo-marinho ‘Pontinhos’ que tem ‘passeado’ pela baía do Funchal

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) recorreu às redes sociais para dar conta de que o lobo-marinho baptizado de ‘Pontinhos’ continua a passear-se pelo porto, marina e foz das ribeiras do Funchal. Apesar de estar habituado a lidar de perto com pessoas, não deve ser perturbado.

“Este indivíduo tem, desde o ano passado, dado o ar de sua graça em locais como o porto do Caniçal e porto, marina e foz das ribeiras do Funchal, locais que escolhe para ficar horas, literalmente, a dormir totalmente indiferente à actividade humana. Não é um comportamento normal nestes animais por isso chama a atenção”, assume o IFCN.

Todavia, este animal está já referenciado e é conhecido por interagir com mergulhadores estando habituado à presença do Homem e “aparentemente não tem qualquer problema”. No entanto, as autoridades estão a monitorizar o seu estado, por forma a confirmar que não se encontra ferido ou doente.

“Entretanto, para quem se vá cruzando com o ‘Pontinhos’, lembrar que é importante não perturbar e dar espaço para que possa repousar em paz”, pede.

O avistamento de lobos-marinhos na Região não é raro. Aliás, o ‘Pontinhos’ será o mesmo indivíduo que foi detectado a nadar na marina do Funchal, no passado dia 29 de Abril, tal como o DIÁRIO noticiou nessa data.

De recordar que o lobo-marinho é a foca mais rara do mundo, tanto que já mereceu vários planos de conservação da espécie, que a Região pretende continuar a preservar.