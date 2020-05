“Hoje abrimos após dois meses de paragem o Lido e a Barreirinha, amanhã abriremos a Doca do Cavacas e a Ponta Gorda já com novas regras e novas mudanças. Cumpriremos à risca tudo aquilo que foi estipulado e apelamos também a que os munícipes também cumpram com o distanciamento social e com todas as regras que estão demarcadas”.

As declarações são da vice-presidente do Funchal, Idalina Perestrelo, na abertura do Complexo Balnear do Lido, esta manhã. “Apesar do tempo não estar convidativo”, a autarca considerou que a retoma das actividades estava a correr “da melhor forma”.

Recorde-se que, conforme já havia avançado o DIÁRIO, os complexos balneares do Município funcionarão, até indicações em contrário da Autoridade de Saúde, com lotações reduzidas (no caso do Lido a lotação permitida será de 1.000 pessoas) e dois horários de funcionamento (de manhã, entre as 9h e as 13h, à tarde, entre as 15h e as 19h).

O intervalo de almoço (13h-15h), permitirá a limpeza e desinfecção do espaço, durante as horas de maior calor, e serve também como forma de promover a rotatividade de utentes que foi solicitada às entidades gestoras.

Com efeito, Idalina Perestrelo apela a que “as pessoas que venham de manhã dêem oportunidade a outros, para poderem usufruir do espaço durante a tarde”, uma vez que o número de entradas é limitado. “O que se pretende é a rotatividade e não que um munícipe permaneça no complexo o dia todo”, reforça.

Quanto ao precário, este mantém-se inalterado, com Idalino Perestrelo a considerar que “não há qualquer justificação para neste momento se fazer essa diferenciação”, uma vez que “o complexo terá, com excepção dos balneários, todas as condições para que os nossos munícipes possam usufruir deste espaço”.

Note-se que cada bilhete é válido apenas por um dos períodos de funcionamento (manhã ou tarde).