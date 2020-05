IASAúde reabre serviço de entrega de despesas de saúde para reembolso

A partir do próximo dia 13 de Maio, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAúde) reabre o serviço de entrega da documentação de despesas de saúde para efeitos de reembolso.

Essa reabertura será feita de acordo com algumas regras de segurança, sendo que os utentes passarão a ter duas opções. Ou através de agendamento de atendimento presencial ou mediante pré-registo.

No primeiro caso, o agendamento deverá ser feito através de contacto telefónico (291 212 370), todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 15 às 16 horas, ou mediante via electrónica através do link https://apps.iasaude.pt/reembolsos/agendamento/.

No segundo caso, deverá ser feito um registo, através do link https://apps.iasaude.pt/reembolsos, sendo que o utente deverá enviar os originais dos documentos, através do correio ou, em alertanativa, colocar em envelope fechado e deixar no balcão manual, situado no IASaúde, nos dias úteis, entre as 10 e as 16 horas. Deverão ser associados aos documentos o número de pré-registo efectuado.

Nas deslocações ao IASAúde, o utente deverá usar máscara, fazer a higiene das mãos à entrada, manter a distância de segurança de, pelo menos, dois metros e apresentar-se no horário agendado, havendo uma tolerância de dez minutos.