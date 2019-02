I Semana Olímpica da Zona Militar da Madeira termina amanha no RG3

A Zona Militar da Madeira (ZMM) organizou a I Semana Olímpica Militar da Madeira que decorre até amanhã, 8 de Fevereiro, com uma cerimónia de encerramento marcada para as 11h50 no Regimento de Guarnição N.º 3.

A iniciativa foi organizada pela diferentes Unidades da ZMM, contando com o apoio de várias Instituições e Clubes que prontamente se associaram a este evento, disponibilizando instalações, materiais e meios humanos.

Durante esta semana desportiva, disputam-se várias modalidades: tiro desportivo, pentatlo militar, natação, lançamento de granadas, corta mato, futebol, voleibol, orientação, pista de obstáculos e atletismo.

Uma das vertentes que caracteriza os militares é a manutenção da condição física necessária para o cumprimento das diversas missões que lhe podem ser atribuídas. Embora a actividade diária nas Unidades, seja de um modo geral bastante intensa, contribuindo assim para uma maior eficiência no serviço e uma maior prontidão operacional, muitos militares conseguem dedicar algum do seu tempo à prática das modalidades desportivas que mais os aliciam.