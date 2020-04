Humberto Vasconcelos acompanha escoamento de produtos agrícolas de Câmara de Lobos

O secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, esta tarde, o Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas (CAPA), também conhecido como Mercado Abastecedor de São Martinho, onde estão a ser recebidos os produtos agrícolas oriundos do Centro de Desinfecção de Produtos Hortícolas e Frutícolas, em Câmara de Lobos.

“Foi criado um local específico no Mercado Abastecedor vocacionado para apoiar a comercialização das produções dos nossos agricultores de Câmara de Lobos, para serem entregues a todos os compradores em perfeitas condições. Uma operação logística que foi montada num curto espaço de tempo, para permitir que os produtos frescos de grande qualidade que são produzidos no concelho, como é o caso do feijão verde, abóboras, pimpinelas, curgetes e morangos, continuem a chegar da forma mais célere aos consumidores finais”, explicou Humberto Vasconcelos.

O secretário com a tutela da Agricultura, que se fez acompanhar nesta visita por responsáveis da Direcção Regional de Agricultura, na oportunidade também abordou a importância da isenção das taxas de utilização da CAPA implementada pelo Governo. Uma ajuda que, segundo o testemunho dos comerciantes locais, nesta fase complexa é “sempre bem-vinda”.

Recorde-se que criação de um centro logístico de escoamento agrícola no Estádio Municipal de Câmara de Lobos (o Centro de Transferência do Carmo, que entrou em funcionamento esta sexta-feira) foi a solução encontrada pelo Governo Regional, para tenta minimizar estragos e escoamento dos agricultores da freguesia de Câmara de Lobos que não podiam passar com mercadoria para os mercados por estarem abrangidos pela cerca sanitária.

O referido espaço está organizado num circuito circular, que permite a retirada dos produtos dos veículos de transporte sem que o motorista abandone o interior da viatura. Por sua vez, a descarga é feita por uma equipa especializada, devidamente equipada com equipamentos de protecção individual e os produtos higienizados pela empresa Extermínio.

Depois de efectuada a descarga e higienização, os mesmos são transportados para fora da freguesia em viaturas do município, no caso dos produtos hortofrutícolas, e da GESBA, no caso da banana, com o propósito exclusivo de se dirigirem à central de logística e recolher os produtos e canaliza-los para o Mercado Abastecedor de São Martinho.