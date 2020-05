Humberto enaltece trabalho da Associação de Jovens Agricultores

O Secretário Regional de Desenvolvimento Rural visitou hoje a Associação de Jovens Agricultores da Madeira e Porto Santo (AJAMPS), organização que vem promovendo o escoamento de produtos regionais de forma assinalável, com um sustentado crescimento.

No Centro de Abastecimento Hortofrutícola de Santana, Humberto Vasconcelos vincou que a AJAMPS, presidida por Vítor Castro, aproveitou a pandemia “para adaptar, com sucesso, a sua estrutura, melhorando as condições de trabalho e dando uma resposta mais eficaz às solicitações dos agricultores”.

“Tem feito um trabalho exemplar, também no preço que é pago a tempo e horas aos agricultores, que está acima dos valores praticados no mercado, que ajuda e muito a aumentar o rendimento dos produtores”, sublinhou ainda o governante.