Hotelaria madeirense perdeu mais do que alojamento local

“A hotelaria concentrou 80,2% das dormidas, decrescendo 51,9% em termos homólogos, enquanto o alojamento local registou uma quebra de 37,7%, congregando 18,2% do total de dormidas”, frisa a Direcção Regional de Estatística da Madeira nos dados indicadores de Março, com os primeiros impactos da pandemia da covid-19 no turismo regional.

“Por sua vez, o turismo no espaço rural e de habitação, responsável por 1,6% do total, registou a variação negativa mais alta dos três segmentos com -58,2% de dormidas face ao mesmo mês de 2019”, dá conta a DREM.

Principais mercados caem para metade, menos que o português

Nos principais mercados emissores, “as variações estimadas no mês de Março de 2020 para os mercados francês, alemão e britânico foram de -59,3%, -50,3% e -48,0%, respectivamente. O mercado nacional apresentou uma quebra de 35,5%”, afiança.

“Em termos acumulados (Janeiro a Março), as dormidas no alojamento turístico decresceram 15,9%, enquanto os proveitos totais e de aposento apresentaram quebras de 16,1% e 16,6%, respectivamente”, quando até Fevereiro o ano estava a correr de feição, embora já ligeiros efeitos da pandemia, destacando-se o facto de em Janeiro terem sido interrompidos nove meses consecutivos de quebras.

Outros indicadores, o mesmo cenário dantesco

“A taxa de ocupação-cama do alojamento turístico no mês em referência fixou-se em 27,4%, 31,2 pontos percentuais abaixo do observado no mês homólogo, mas mantendo-se como a mais elevada entre as regiões NUTS II portuguesas. Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 30,3%”, aponta algo positivo.

Destaque ainda para “o decréscimo homólogo no rendimento médio por quarto (RevPAR) no alojamento turístico em 50,9%, para 21,05 euros. O sector da hotelaria evidenciou um decréscimo de 50,7% em Março de 2020, apresentando um RevPAR de 22,78 euros. Por sua vez, o proveito de aposento por quarto utilizado (ADR) no total do alojamento turístico aumentou 8,5% em Março de 2020, para os 72,06 euros”, o que é um indicador estranhamente positivo neste cenário dantesco de perdas.