Hotel Moniz Sol fecha sexta-feira

É o efeito dominó cuja peça maior é o Covid-19. Sem clientes e com cancelamentos em catadupa, o Hotel Moniz Sol, sediado em pela vila do Porto Moniz, vai fechar já esta sexta-feira e sem previsão de reabertura, disse há momentos a directora da unidade nortenha: “Não sei dizer quando iremos reabrir. Tudo vai depender das próximas semanas. Gostaria que fosse e no princípio de Maio, mas não sabemos ainda ”.

Com 23 colaboradores, a média ocupação no mês de Março caiu para 29%, uma situação previsível face aos fortes constrangimentos na entrada de turistas.