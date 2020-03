Hospital Particular da Madeira instala unidade de triagem e de contenção relacionada com o coronavírus

O Hospital Particular da Madeira, do Grupo HPA, está a instalar uma tenda, à entrada da unidade, destinada a realizar um procedimento de triagem e contenção, para prevenção da pandemia do novo coronavírus.

A instalação, semelhante à de outros hospitais do país, destina-se a receber todas as pessoas que se deslocam ao hospital. Será feito um inquérito e os casos suspeitos poderão ficar em contenção.

O objectivo, como justifica Alexandre Gonçalinho, da administração, é garantir que todos os doentes que estão no hospital para consultas, cirurgias, tratamentos ou em internamento “estão seguros”. Medidas de prevenção também deverão ser adoptadas no Madeira Medical Center, do mesmo grupo.

O objectivo é colaborar no “esforço nacional” de contenção da pandemia e “mitigar” os seus efeitos.