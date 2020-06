Hospital Dr. Nélio Mendonça recebe 11 câmaras de protecção profissional

O Hospital Dr. Nélio Mendonça irá receber amanhã, pelas 10 horas, no Centro de Simulação Clínica, 11 câmaras de protecção profissional.

Uma iniciativa do movimento ‘Todos Por Quem Cuida’, que nasceu para entregar material determinante para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses durante a pandemia da Covid-19.

As ‘caixas de entubação’ são um equipamento de protecção para os profissionais de saúde que se encontram blocos operatórios e nas UCI, que precisam de realizar procedimentos em que existe um elevado risco de produção de aerossóis, como a entubação e/ou extubação de doentes.

Estas caixas funcionam como uma barreira física entre o doente e os profissionais nestes momentos, mantendo a visibilidade do procedimento durante a sua execução. Estes são uns dos procedimentos com maior risco de infecção pelo novo coronavírus dada a elevada aerossolização associada. Com estes equipamentos, diminui-se significativamente o risco, com a vantagem de serem equipamentos reutilizáveis. De ressalvar, contudo, que a utilização destas caixas não exclui a utilização dos restantes equipamentos de protecção individual e as medidas de higienização já conhecidas.

Dadas as limitações nas ligações aéreas, o bastonário da Ordem dos Médicos junta-se ao momento por Skype.