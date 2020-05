Depois da paragem imposta pela Covid-19, o Hospital da Luz Funchal e Hospital da Luz Clínica do Caniço já retomaram a sua actividade clínica, disponibilizando gradualmente a rede alargada de cuidados de saúde com a garantia de que “tudo está a ser feito para manter estas duas unidades da Rede Hospital da Luz como unidades ‘não-COVID’”, refere o Grupo através de comunicado, recordando que só na semana passada, foram realizados 500 consultas, 150 exames de imagem e 25 colheitas para analises. Uma “prova da confiança que os nossos clientes depositam em nós e a certeza de que estamos a fazer aquilo que deve ser feito para prestar cuidados de saúde com tranquilidade e segurança”, adianta o grupo hospitalar, destacando alguns serviços que passam a estar disponíveis, como o internamento e consultas de diversas especialidades médicas e cirúrgicas; o atendimento médico permanente (que nesta fase funciona de segunda a sábado, das 8h00 às 18h00), o Centro de Imagiologia, com equipamento de ecografia, mamografia, RX, TAC e Ressonância Magnética e o serviço de análises clínicas, sendo possível fazer pedidos de marcação, quer através do site hospitaldaluz.pt, quer através da aplicação MY LUZ ou do telefone 291 700 000.

O Grupo Luz Saúde assegura o “fornecimento regular dos equipamentos de protecção individuais actualmente exigidos aos ambientes hospitalares e clínicos e cumpre com todas as regras adoptadas na Rede Hospital da Luz para protecção dos profissionais e doentes assentes nas melhores práticas recomendadas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais.

Reforço das medidas de protecção para segurança nos cuidados de saúde

Todos aqueles que pretendam aceder ao Hospital da Luz Funchal e ao Hospital da Luz Clínica do Caniço devem contar com medidas de protecção, nomeadamente:

- Rastreios sistemáticos à entrada;

- Redução ao mínimo de visitas e presença de acompanhantes só quando for estritamente necessário;

- Reorganização das salas de espera, recepções e circuitos de doentes, de forma a respeitar o distanciamento necessário;

- Uso obrigatório de equipamento de protecção individual, adequado à função desempenhada e ao tipo de serviço que se procura;

- Reforço da higienização de espaços e equipamentos;

- Disponibilização de diferentes tipos de consulta: Consulta presencial (programada ou urgente), - Videoconsulta e Consulta Telefónica: consulte o site ou ligue para 291 700 000

O internamento é feito em quarto individual e a higienização dos quartos está amplamente reforçada. No entando, a evolução do estado epidemiológico da pandemia da COVID-19 poderá a levar alterações destas regras.