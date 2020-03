Horários do Funchal suspende venda de bilhetes a bordo até 31 de Março

Face ao estado de alerta decretado pelo Governo Regional da Madeira, na observância das medidas de contenção para reduzir o risco de contaminação e contágio do Covid-19, a administração do Grupo Horários do Funchal (Horários do Funchal, S.A. e Companhia dos Carros de São Gonçalo, S.A.) decidiu, hoje, reforçar as medidas de prevenção.

Assim, o Grupo HF suspende até 31 de Março a venda de bilhetes a bordo, a partir das 14 horas de hoje.

“Esta medida excepcional visa proteger os colaboradores, deixando os motoristas de ter contacto com dinheiro e operações de pagamento”, explica através de um comunico de imprensa.

Nesse sentido, a empresa Horários do Funchal apela a todos os passageiros para procederem à compra de bilhetes pré-comprados, disponíveis nos quiosques, lojas e pontos de venda habituais .

“A Horários do Funchal e Companhia dos Carros de São Gonçalo, recomenda ainda que os passageiros, apenas devem utilizar o transporte público em caso de extrema necessidade e caso o façam assegurem uma distância mínima de um metro relativamente a outros passageiros e aos motoristas, quer a bordo do autocarro, quer na paragem, e que optem por lugares vazios, se existirem”, sustenta.

Conclui garantindo que o Grupo Horários do Funchal continuará a assegurar as medidas necessárias para garantir a segurança dos colaboradores e dos passageiros nos procedimentos possíveis para contenção do Covid-19.