Hora muda no próximo domingo

Na madrugada do próximo domingo, 29 de Março, a Hora Legal muda do regime de Inverno para o de Verão.

Em Portugal continental e na Madeira, à 1:00 hora da manhã adiantamos o relógio de 60 minutos, passando para as 2:00 horas da manhã, revela o Observatório Astronómico de Lisboa

Nos Açores a mudança será feita à meia-noite (00:00) de domingo, passando para a 1:00 hora da manhã, do mesmo dia.

Entretanto, o Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira enviou há instantes uma nota a toda a comunicação onde informa que, nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 6/96/M, a Hora Legal da Região Autónoma da Madeira será adiantada de 60 minutos à 1 hora do próximo domingo, 29 de Março de 2020.