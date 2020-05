É já amanhã, 6 de Maio, que a H&M reabre as suas lojas na Madeira, sob todas as medidas de segurança tendo em vista a saúde e o bem-estar de todos. Desta forma, as portas abrir-se-ão com medidas que incluem equipamento de protecção pessoal como máscaras e luvas para todos os colaboradores, estruturas de acrílico nos pontos de caixa, controlo de lotação, medidas de distanciamento interpessoal, encerramento dos provadores e auto medição da temperatura de todos os colaboradores duas vezes por dia, de acordo com as recomendações das autoridades locais, entre outros.

Por outro lado, cada loja terá um horário reduzido. A loja na Rotunda do Infante funcionará entre as 11h e as 19 horas e a loja no Centro Comercial Fórum Madeira irá abrir às 12h, com encerramento às 20 horas. Uma informação que está disponível no site da marca.

“Estamos ansiosos por voltar a receber os nossos clientes nas nossas lojas na Madeira. Agradecemos a todos a vossa compreensão e apoio durante este período”, refere Katarzyna Niemirowicz, Country Manager para Portugal e Espanh, salientando que a saúde e segurança dos colegas e clientes continua a ser a “principal prioridade, tanto a curto como a longo prazo”, daí as medidas necessárias para o garantir.

“Queremos também agradecer a todos os nossos colegas fantásticos, em todo o país, que continuaram a apoiar os clientes que compraram no nosso site durante esta altura desafiante”, refere Katarzyna Niemirowicz.

A marca explica ainda, através de comunicado, que está a seguir de perto a situação, assim como todas recomendações do Governo e das autoridades competentes, prometendo adaptar-se sempre que necessário. “Permanecemos flexíveis e humildes relativamente ao facto de que, de um dia para o outro, a situação pode mudar”, refere a H&M, prometendo continuar a inspirar os clientes, tanto nas lojas físicas como em termos digitais, em hm.com