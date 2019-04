Henrique Afonso já está em Aruba nesta que é a sua 11.ª paragem em três meses

Henrique Afonso partiu no dia 15 de Janeiro do Cais 8 do Porto do Funchal rumo à volta ao Mundo no veleiro ‘Sofia do Mar’. Desde então, em quase três meses de viagem, o ‘pirata’ já passou pelas ilhas de Santa Cruz de Tenerife (Canárias), Sal, São Nicolau, Santiago, Fogo, Brava (Cabo Verde), Barbados, Santa Lúcia, Martinica e Curaçau (Caraíbas), chegando agora a ancorar pela 11.ª vez nesta circum-navegação, em Aruba, onde fundeou ontem pelas 8 horas locais (12 horas em Portugal).

O madeirense levou menos de um dia para chegar a Aruba, onde agora vai poder reencontrar-se com amigos, isto já depois de ter encontrado e conhecido diversos familiares no Curaçau.

O ‘pirata’ foi até figura na televisão nacional do Curaçau e ainda apareceu em páginas de jornais locais pelo facto de ter encontrado familiares que desconhecia, tudo porque o seu avô deixou naquela ilha 11 filhos. Uma história que o DIÁRIO publicou no passado dia 1 de Abril.

