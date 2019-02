Hasta pública da Pousada dos Vinháticos sem interessados

Ficou deserta a hasta pública da Pousada dos Vinháticos, na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, decorrida esta manhã, no antigo edifício do Equipamento Social, no Campo da Barca.

Não houve nenhum interessado a fazer qualquer proposta para o arrendamento da Pousada promovido pela Direcção Regional do Património.

Recorde-se que o imóvel está disponível para um contrato de arrendamento de dez anos, renovável por períodos de dois, até um máximo de 20 no total. A base de licitação da renda mensal é de 6.000 euros mais IVA, o que equivale a 7.320 euros.

Caberá agora ao Governo Regional decidir o próximo passo que poderá passar por uma eventual alteração das condições contratuais de forma a atrair investidores privados.

A Pousada dos Vinháticos, localizada na Serra de Água, na subida para a Encumeada, tem actualmente oito trabalhadores que deverão ser mantidos pela entidade que ficar com a exploração do espaço, que abriu no início do ano de 1958 e que inclui 21 quartos.

A pousada é composta por dois edifícios, o principal e um anexo, sendo o primeiro de 1.140 m2 e o segundo de 264.