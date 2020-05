Habitantes do complexo habitacional Nova Cidade já foram todos testados

Todos os habitantes do complexo habitacional Nova Cidade já foram testados, na sequência da cadeia de transmissão identificada, há duas semanas, na freguesia de Câmara de Lobos. “Além dos 31 casos que foram positivos associados a esta cadeia de transmissão, que inclui sete casos importados, foram efectuados mais 738 testes, todos com resultados negativo”, revelou a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, na habitual conferência de imprensa.

“A investigação continua em curso e alguns testes estão a ser reagendados”, acrescentou, referindo-se aos contactos da cadeira de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos. “A situação epedemiológica na freguesia de Câmara de Lobos permite que na Região a situação esteja sob controlo”, concluiu Bruna Gouveia.