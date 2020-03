Há um segundo caso confirmado de coronavírus no Porto Santo

Está confirmado um segundo caso de infecção com Covid-19 no Porto Santo. A informação foi avançada, ao início desta tarde, pelo director do centro de saúde da ilha, Rogério Correia (na foto), em declarações à Rádio Praia.

O médico pediu aos habitantes que mantenham o isolamento social mas que “tenham calma”, pois não há contágio comunitário do vírus, já que este segundo caso positivo é um familiar da mulher que anteontem se soube que estava infectada. Este agregado familiar é constituído por três pessoas mas aparentemente não há informação de que o terceiro elemento também esteja infectado.

Recorde-se que o primeiro caso na ilha dourada foi de uma mulher que, ao que tudo indica, terá sido infectada por via de um contacto estabelecido numa unidade hoteleira com turistas ingleses e dinamarqueses que há duas semanas deixaram o Porto Santo.