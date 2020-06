Há quatro anos a Madeira era líder na qualidade ambiental

O ‘Canal Memória’, uma das rubricas do dnoticias.pt que mais agrada aos leitores do Dnotícias, recorda que há quatro anos, no dia 16 de Junho de 2016, a Madeira ‘dava cartas’ ao nível do Ambiente, no Índice Sintético de Desenvolvimento Regional (ISDR), de 2014, à frente das restantes regiões do país, inclusive dos Açores.

Este índice, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), reúne três indicadores (coesão social, competitividade e qualidade ambiental) para as sete regiões NUTS II.

No que toca aos restantes indicadores, as Regiões Autónomas apresentavam, índices de competitividade mais reduzidos comparativamente às regiões continentais, embora a RAM, em 2014, ganhasse alguma competitividade face ao ano anterior.

Quanto à coesão, a RAM apresentava igualmente um índice baixo (84,61), invertendo uma trajectória crescente observada nos três anos precedentes (2011-2013).

De volta ao presente, e de acordo com o divulgado pelo INE a 4 de Junho, a Madeira sobe no Índice de Sintético de Desenvolvimento Regional, mostrando melhorias na competitividade e na coesão e mantendo a qualidade ambiental, embora tivesse perdido pontos em 2017. Em 2018, conquistou o ‘bronze’ apenas superada pelas regiões de Terras de Trás-os-Montes e da Beira Baixa.