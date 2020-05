Há mais famílias em situação de pobreza extrema

Em Março existiam 5.414 beneficiários a receber, na Região, o Rendimento Social de Inserção. Um número superior ao de Fevereiro e ao mesmo período de 2019. O complemento solidário chega, por sua vez, a 3.038 idosos . Saiba tudo na página 13 do seu matutino. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO desta terça-feira, 5 de Maio, numa edição que narra o regresso das pessoas à rua, no dia da reabertura de diversos estabelecimentos. A contestação dos comerciantes fez-se notar e Albuquerque prometeu anunciar mais medidas de desconfinamento na próxima sexta-feira.

No destaque fotográfico de hoje pode ainda ler que a Região está sem casos positivos de covid-19 há 10 dias consecutivos, o que motivou um alerta governamental.

Outra das notícias com chamada de capa prende-se com a PSP, que não tem máscaras para todos os operacionais. Vários polícias já adquiriram, pelos seus próprios meios, equipamentos de protecção.

Ontem o dia ficou marcado pelo regresso de Cristiano Ronaldo a Turim, depois de 57 passados na Madeira.

Na primeira página desta terça-feira damos ainda nota de que o combate à pandemia já originou mais de 50 diplomas na Região.

Fique bem, na nossa companhia. Siga-nos nas diversas plataformas e assista ao debate, às 10h e ao consultório, às 15h. Após as 19H não perca do DIÁRIO do Coronavírus.