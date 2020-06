Há 50 anos a Madeira aparecia em destaque na revista francesa ‘Elle’

“Viagem à ilha romântica do eterno Verão”, era este o título que fazia a manchete do DIÁRIO há 50 anos, no dia 17 de Junho de 1970.

O artigo dava conta de que a Região era alvo de atenções internacionais, numa reportagem de 14 páginas, da autoria da jornalista Jacqueline Chaumont, após uma visita à ilha, publicada na célebre revista francesa ‘Elle’.

“Languidez exótica”, “bondande entrançada” e “florestas virgens” são algumas das ‘maravilhas’ da Madeira destacadas por Jacqueline Chaumont na década de 70 e que recordamos no ‘Canal Memória’ de hoje.