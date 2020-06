Há 16 anos um exercício naval ao largo da Madeira gerava críticas em Canárias

Na edição impressa do dia 23 de Junho de 2004, o DIÁRIO de Notícias da Madeira fazia manchete com a contestação que estava a ser feita a um exercício naval, coordenado pelos Estados Unidos da América, que se realizava no Oceano Atlântico, entre a Madeira e Marrocos.

As manobras militares realizavam-se entre os dias 11 e 15 de Julho, contando com a presença de três dos maiores porta-aviões do Mundo. No entanto, os exercícios estavam “longe de reunir o consenso entre as instituições internacionais, havendo já a contestação de inúmeras organizações, com destaque para o arquipélago de Canárias, onde são inúmeras as vozes que se levantam contra a realização de testes navais a cerca de cem milhas a norte das

costas de Lanzarote e Fuerteventura”.

Quanto à Madeira, o Comando da Zona Marítima da Madeira esclarecia não ter sido informado sobre os exercícios pois os mesmos iriam realizar-se fora do mar territorial.

Na mesma edição, Cristiano Ronaldo pedia apoio para os jogos no Euro 2004.