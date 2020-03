Grutas de São Vicente encerram por tempo indeterminado

No âmbito das medidas de prevenção e recomendações constantes do Plano de Contingência da Região Autónoma da Madeira para fazer face à pandemia da COVID-19 (“Coronavírus”) e face às últimas recomendações e informações das entidades competentes, o Conselho de Administração da Naturnorte informa o encerramento das atividades da sua responsabilidade de gestão, nomeadamente as visitas às Grutas de São Vicente, Centro do Vulcanismo, loja de souvenires, bar, Posto de Turismo e Comboio Turístico, a partir de amanhã, dia 17 de março, e por tempo indeterminado.

“A difícil decisão torna-se imperativa na medida em que todos nós deveremos desenvolver os esforços necessários para que seja de imediato salvaguardada o bem maior: a vida humana. Assim, esta medida visa diminuir e reduzir ao máximo possível o contacto entre as pessoas, condição essa fundamental para a diminuição do potencial de contágio”.

A Naturnorte pede a compreensão de todos os nossos parceiros (clientes, fornecedores, colaboradores e demais entidades) e informa que caso necessitem de os contactar, deverão o fazer através do número de telefone 291 842 404 ou através do correio eletrónico: [email protected]

“Com o esforço, dedicação e compromisso de todos acreditamos que brevemente ultrapassaremos esta fase menos boa da nossa história”, refere a empresa, em comunicado.