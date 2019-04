Grupo parlamentar do PSD destaca grande adesão aos novos passes sociais

O Grupo Parlamentar do PSD realizou, esta manhã, na baixa do Funchal, uma iniciativa de contacto com a população, durante a qual destacou hoje a boa adesão da população aos passes sociais.

Uma medida do Governo Regional que, segundo o deputado Francisco Nunes, vai ao encontro das necessidades das pessoas e promove maior rendimento às famílias.

“As pessoas têm um maior rendimento disponível ao fim de um mês, em virtude deste investimento que é feito pelo Governo regional. É um investimento que, neste momento, foi aumentado em 8 milhões de euros, uma vez que o Governo Regional já fazia as indemnizações compensatórias às companhias de autocarros, no valor de 6 milhões de euros, e esse orçamento foi forçado em 8 milhões de euros, exactamente para acomodar esta medida dos passes sociais”, afirmou.

Francisco Nunes realçou que foi possível constatar que as “pessoas então bastante agradadas com esta medida”.

Os passes sociais têm agora um custo de 30 euros, se for carreira municipal, ou de 40 euros, se for intermunicipal. De acordo com o deputado, as poupanças poderão chegar aos mil euros anuais, no caso de residentes das zonas mais distantes.

“Sabemos que, na última semana de Março, existiu uma afluência grande para aquisição dos passes sociais. Esta aquisição tem aumentado em grande escala. As pessoas estão a aderir a esta medida que é implementada pelo Governo Regional, que é mais uma medida que vai ao encontro da mobilidade das pessoas”, vincou.

Francisco Nunes sublinhou ainda que as crianças, até aos 13 anos, e os pensionistas, que auferem pensão até aos 240 euros, têm passe gratuito.