Grupo Parlamentar do PS pede explicações ao Governo sobre a abertura do Solar do Aposento

O Grupo Parlamentar do PS-Madeira criticou hoje a postura do Governo Regional em relação ao Solar do Aposento, um espaço cultural localizado na Ponta Delgada para reproduzir o ambiente de uma tradicional casa madeirense, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, que foi inaugurada em Junho de 2018 e ainda não foi aberto ao público.

“É de lamentar que o Executivo madeirense proceda a inaugurações com pompa e circunstância, só para a fotografia, para depois deixar as infraestruturas ao abandono”, acusou, através de comunicado, o grupo parlamentar socialista.

Sobre esta matéria, o PS relembra e lamenta as declarações do executivo regional, esta manhã, no debate parlamentar subordinado ao tema da cultura, onde alegou um problema eléctrico no Solar do Aposento, sem ter respondido para quando a abertura do espaço ao público para cumprir a função para a qual foi recuperado.