Grupo de trabalho já prepara abertura das praias

O grupo de trabalho para está a elaborar um documento com as regras que vão ditar a reabertura das praias da Madeira já está em funcionamento, disse ao DIÁRIO fonte do gabinete de Susana Prada.

Desse grupo fazem parte a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC), o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) e a Capitania do Porto do Funchal. Além destes, deverão ser ouvidas as autarquias e os concessionários.

O resultado dos esforços desenvolvidos deverá ser dado a conhecer na próxima quinta-feira, dia 14, um dia antes da abertura das praias e complexos balneares apontada por Miguel Albuquerque no passado dia 8.

Ontem, já reabriu a praia do Porto Santo, sendo “obrigatório manter o distanciamento social entre os utentes, não sendo permitido o aglomerado de pessoas na praia e áreas circundantes”, de acordo com a Resolução n.º 282/2020. De acordo com o mesmo diploma, no caso da praia da ‘Ilha Dourada’, os balneários permanecem encerrados, bem como bares, cafés e restaurantes de apoio à praia.

Este ano, era expectável que 56 praias do arquipélago da Madeira se ‘apresentassem’ na próxima época balnear, cujo início estava apontado para 1 de Junho, mas com a situação pandémica que se vive, poderão ocorrer várias alterações e ajustes. No ano passado, 17 praias regionais mereceram bandeira azul.