Greve nacional fecha escolas na Região

Hoje a greve nacional dos funcionários públicos promete ter mais impacto em sectores como a Educação, Saúde, Finanças e Autarquias, que no caso da Região, provocou já o encerramento de escolas devido à falta de pessoal não docente.

É o que acontece, por exemplo, na EB1/PE da Cruz de Carvalho, junto ao Bairro do Hospital, e na EB1/PE da Ajuda, escolas onde aos pais e encarregados de educação estão a ser confrontados com a falta de condições para abrir os estabelecimentos de ensino. De acordo com informações, em ambos os casos só uma funcionária afecta ao contingente de pessoal não docente apresentou-se esta manhã na escola, razão pela qual a direcção destas escolas decidiu ‘fechar portas’, alegando não haver condições para funcionar e assim mandar todas as crianças para casa.

Recorde-se que na base do protesto, que envolve sindicatos da CGTP e da UGT, está o facto de o Governo prolongar o congelamento salarial por mais um ano, limitando-se a aumentar o nível remuneratório mais baixo da administração pública.

A paralisação começou por ser marcada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (CGTP), há cerca de um mês, na expectativa de que o Governo ainda apresentasse uma proposta de aumentos generalizados para a função pública, o que não veio a concretizar-se.

A Federação Sindical da Administração Pública (FESAP) e a Federação Nacional da Educação (FNE), filiadas na UGT, marcaram dias depois greve para a mesma data, pelos mesmos motivos.