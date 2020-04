Grandes eventos estão proibidos na Madeira pelo menos até Agosto

O IASaúde enviou uma circular a todas as autarquias locais, entidades públicas e privadas da Madeira avisando que todos os espectáculos, festivais e arraiais programados para este Verão terão de ser adiados ou cancelados até 90 dias após o final do estado de emergência. Isto quer dizer que, com o prolongamento do decreto até 2 de Maio, estes eventos não se poderão realizar, legalmente, até ao início de Agosto deste ano, sendo o mais provável que ao longo desse mesmo mês não decorram igualmente festividades que impliquem grandes aglomerados na Região. E prova disso é que as Festas de São Vicente, agendadas para o final de Agosto, serão canceladas, tal como o DIÁRIO já avançou.

Na circular à qual o DIÁRIO teve acesso - e que está assinada pelo presidente do IASaúde, Herberto Jesus - pode ler-se que está determinado “o adiamento ou cancelamento da realização de todos os espectáculos, festivais e outros eventos de massas” na Região Autónoma da Madeira “a fim de evitar aglomerados de pessoas, altamente potenciadores da transmissão e propagação da doença infecciosa covid-19”.

“No caso da possibilidade de reagendamento dos espectáculos, festivais ou eventos de massas” a organização dos certames “deve acontecer a partir do 90.º dia útil seguinte ao fim do estado de emergência”, sendo certo que “o período temporal de interdição estabelecido (...) poderá ser objecto de reavaliação em função da evolução da situação epidemiológica”, isto é, a interdição poderá ser ainda alvo de um prolongamento.

Ganha assim cada vez mais força o facto de o Governo Regional ter anunciado o adiamento da Festa da Flor para Setembro e ter dado a entender, como um sinal de aviso, para que não se realizassem eventos que juntassem grandes aglomerados de pessoas até à realização daquele que é um dos maiores cartazes turísticos da Região. Questionado na penúltima conferência de imprensa pelo DIÁRIO, a 6 de Abril, Miguel Albuquerque disse que a Festa da Flor iria realizar-se “dentro dos melhores cenários”. E fez questão de repetir: “Dentro dos melhores cenários”.