Grande evento turístico na Madeira ficou na gaveta

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Um grande evento turístico, que viria a realizar-se na Madeira, ficou na gaveta.

No calendário da animação turística para Julho deste ano não consta o certame internacional capaz de despertar a procura pelo destino, conforme havia sido avançado por Paula Cabaço, há cerca de um ano. A Secretaria do Turismo alega que as celebrações dos ‘600 Anos’ obrigam a adiar propósito anunciado em 2018. Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, numa capa com variados destaques.

Desde logo no campo político, e como grande mancha fotográfica para ilustrar o artigo, saiba que os convívios na Quinta Vigia geram queixa na Comissão Nacional de Eleições (CNE). A oposição está indignada com repastos que duram desde 2015, ano em que Miguel Albuquerque foi eleito para presidente do Governo Regional. Ainda no contexto político, o padre José Luís Rodrigues analisa as relações entre a Igreja e o poder.

E da política para a saúde, avançamos nesta edição que o sistema de farmacovigilância é para começar em Julho. A nova unidade vai ser responsável por receber as notificações aos chamados efeitos secundários dos medicamentos. A acompanhar a tendência, o IASAÚDE prevê gastar este ano 40 milhões de euros em comparticipações nos remédios.

‘Tribunal anula revitalização do União’ e ‘Piscicultura motiva contestação na Calheta’ são os restantes pontos de relevo de um DIÁRIO repleto de informação ao longo de 40 páginas.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.