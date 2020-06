“Graças ao PS, os madeirenses têm de esperar mais tempo por respostas urgentes”

A deputada Sara Madruga da Costa lamenta que, “mais uma vez, o Partido Socialista e todos os seus representantes eleitos tenham sido a favor do bloqueio e não da Madeira”. Em causa, está a conclusão dos trabalhos na especialidade das duas propostas do PSD aprovadas na Assembleia da República, relativas à suspensão da Lei das Finanças Regionais e ao adiamento do PAEF, trabalhos esses que “são urgentes e foram prejudicados nos seus prazos apenas e tão só porque o PS encontrou uma forma de impedir o seu urgente andamento”, critica.

A Social-democrata que afirma mesmo que, “não fosse este bloqueio do PS, as duas propostas aprovadas para a Madeira seriam concluídas hoje e na próxima semana, na sua especialidade, passando à fase seguinte e garantindo, dessa forma, que as respostas aos madeirenses fossem tão céleres quanto possível e pretendido desde a primeira hora”.

Aliás, diz mesmo que os madeirenses “podem agradecer ao PS o facto de terem de esperar mais tempo por respostas que são urgentes e que apenas por interesses políticos e partidários estão a ser atrasadas”, reforça a deputada, salientando o que considera ser uma “postura inqualificável e de profundo desrespeito pela Madeira e pela vontade da maioria na Assembleia da República”.

“Infelizmente nenhum dos deputados do PS, nem mesmo os eleitos pela Região, impediram esta atitude inqualificável de bloqueio em relação à Madeira, algo que contradiz a postura e a preocupação que diariamente reiteram, na praça pública, sem que exista qualquer coerência entre o que dizem e o que verdadeiramente fazem”, rematou Sara Madruga da Costa.