A vice-presidência do Governo Regional realiza, na próxima quarta-feira, dia 29 de Abril, duas sessões de esclarecimento, por vídeo conferência, sobre as medidas extraordinárias de apoio às empresas do Porto Santo, tomadas no contexto da pandemia covid-19, informa o gabinete da vice-presidência em comunicado.

A abertura da primeira sessão, que tem lugar pelas 11 horas, será realizada pelo vice-presidente, Pedro Calado, e contará com a participação secretário regional da Economia, Rui Barreto.

Esta primeira vídeo conferência abordará o conjunto de medidas de carácter extraordinário disponibilizadas através do Instituto Desenvolvimento Empresarial, nomeadamente a Linha de Crédito Invest RAM 2020 Covid 19.

Na segunda sessão, que decorre pelas 16 horas , o vice-presidente e a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, apresentarão as medidas adoptadas e criadas a nível regional pelo Instituto da Segurança Social da Madeira e pelo Instituto Emprego da Madeira.

Esta segunda reunião abordará, então, as Medidas de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho e as Medidas de Apoio ao Emprego.

As sessões contarão com a presença de várias entidades e empresários porto-santenses.