GR quer sensibilização sobre controlo de pragas e higiene nas escolas

O Governo Regional (GR) quer promover nas escolas acções de sensibilização no âmbito do controlo de pragas e higiene. A revelação foi feita hoje pelo vice-presidente do GR, Pedro Calado, após a visita realizada às empresas Extermínio e Seta Verde, instaladas no Parque Industrial da Cancela.

“O GR aquilo que promoveu e tentou promover aqui foi criar bases para que no futuro possamos interagir de uma forma mais próxima, pensar até em acções e programas a lançar nas escolas para sensibilização dos mais novos para que possam encarar estas questões ambientais, sobretudo numa realidade em que sabemos que as condições e as alterações climáticas obrigam a um controlo ainda maior do aparecimento de novas pragas e de novos insecticidas e de parasitas que possam prejudicar a vida do cidadão”, começou por explicar, concretizando que ficou já assente a intenção de ser preparado “através da Secretaria Regional de Educação, um protocolo de colaboração e de sensibilização dos mais novos para que estas questões ambientais sejam levadas mais a sério nos próximos anos”.

Já com “quase 30 anos de actividade na RAM”, lembrou que a Extermínio “beneficia dos apoios do GR no que toca às instalações industriais”, ao instalar-se naquele “que foi dos primeiros constituídos” na Região. Empresa que também “tem beneficiado de apoios comunitários para o sistema de incentivo ao funcionamento e também para a modernização e equipamentos”, destacando também o “crescido na quota de mercado” que tem registado, em particular na “área hoteleira”.

A prestação de serviços de controlo de pragas e higiene na Região é uma “actividade que está em expansão” e que “tem muito a ver com uma política que o GR defende, uma política séria em termos ambientais”, salientou Pedro Calado, referindo-se à “qualidade do material utilizado nas limpezas, nas desinfecções, nos detergentes”. Actividade que requer “muita atenção” e onde o GR “também segue atentamente tudo aquilo que se está a passar”, inclusive ao nível da evolução deste sector.

Fez também saber que esta é “uma empresa que faz muita formação dos seus quadros”, que “tem crescido no volume de negócios” e que “está bem de mercado”.