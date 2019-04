GR faz balanço positivo no primeiro dia do Exercício Nacional de Cibersegurança

Foi criada, na Região, uma célula de gestão de cibercrises para articular a resposta aos incidentes verificados na Lusoceania, país-cenário do Exercício Nacional de Cibersegurança (ExNCS), testando-se o processo de decisão e os fluxos de informação entre as entidades da Administração Pública Regional como a Direcção Regional do Património e Informática, o Serviço Regional de Protecção Civil, o SESARAM, a Empresa de Electricidade da Madeira, a EMACOM, a APRAM, e ao nível de departamentos do Governo Regional, a vice-Presidência, a Saúde e a Educação, bem como com as entidades nacionais envolvidas.

Tendo como pano de fundo o processo eleitoral e todas as suas envolventes, a edição deste ano conta com a participação de 22 entidades como jogadores, entre as quais, Agência Lusa, Altice Portugal, ANACOM, Centro de Ciberdefesa ERC, ERSE Gabinete Cibercrime da Procuradoria Geral da República, IGFEJ, Infraestruturas de Portugal Microsoft, NOS, NOWO, A Unidade de Combate ao Cibercrime da Polícia Judiciária UNC3T, REN, Secretaria Geral do MAI, SSI, SIRP, Vodafone Portugal e Governo Regional da Madeira.

Ao longo do primeiro dia, no que respeita ao cenário de jogo (que representou a quinta e sexta-feira que antecede o acto eleitoral), foram trocadas mais de 400 mensagens entre entidades, produziram-se cerca de 100 relatórios de situação, no âmbito do trabalho desenvolvido pelas entidades participantes ao nível de jogo.

As sondagens falsas estiveram bastante presentes no cenário do exercício, bem como campanhas baseadas em perfis falsos e bots nas redes sociais. Ataques de defacement e DDoS a várias páginas também foram simulados, tal como falhas na distribuição eléctrica em grandes dimensões. O balanço feito ao final do primeiro dia de jogo, foi bastante positivo, sendo que se denotou uma boa interacção e comunicação entre as entidades presentes.

Hoje, dia 4, o Exercício Nacional de Cibersegurança recebeu a visita do senhor Presidente da República.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) abriu portas no dia 3, à segunda edição do ExNCS, que conta com a cooperação da Comissão Nacional de Eleições e com o apoio da Agência Europeia para as Redes e Sistemas de Informação (ENISA).