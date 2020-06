GR apresenta primeiro Programa Especial de área protegida do país no Cabo Girão

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas fez a apresentação pública do Programa Especial do Cabo Girão, o primeiro Programa Especial de área protegida do país, conforme salientou Susana Prada, na sua intervenção, no auditório do Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

“O Cabo Girão apresenta valores naturais, paisagísticos e culturais reconhecidamente elevados que justificaram, em 2017, a criação de uma área protegida, composta por um Monumento Natural, uma Paisagem Protegida e um Parque Natural Marinho. Em 2018, foi criado um recife artificial com o afundamento da Corveta Afonso Cerqueira proporcionando uma zona para a proliferação e observação da vida marinha”, começou por dizer a governante.

“Mas este trabalho não se pode cingir à protecção”, sublinhou. “É igualmente importante regulamentar as actividades que nelas se podem desenvolver”. É, assim, que o Governo Regional justifica colocação em discussão pública do referido Programa Especial.

Para Susana Prada, “as áreas protegidas constituem um dos cartões-de-visita do destino Madeira e Porto Santo, sendo cada vez mais procuradas para a prática de actividades de lazer na natureza. Como tal, importa que este aumento de procura aconteça de forma regrada, de modo a evitar impactos negativos, quer para as próprias actividades quer para os múltiplos valores que as caracterizam”.

“Torna-se, assim, fundamental que as áreas protegidas sejam geridas com uma clara e objectiva orientação, no sentido de as tornar um recurso económico e de bem-estar social, protegendo, simultaneamente, o seu património”, reforça.

Neste contexto, reitera que “o Cabo Girão e a sua frente marinha e costeira não são excepção” e que “fomentar o usufruto sustentável, compatibilizando os diferentes interesses – económico, lúdico, desportivo e didáctico – com a conservação da natureza e da paisagem, é o propósito das políticas que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo Regional”.

“Acreditamos que o planeamento no Cabo Girão permitirá a protecção de um espaço natural e cultural que importa valorizar, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico sustentável da população”, vincou.

A secretária regional com a pasta do Ambiente recordou ainda que a protecção do Cabo Girão é a “continuidade de um trabalho de muitos anos em prol da preservação do património natural”, que começou em 1971 com criação da reserva natural das ilhas Selvagens.

Actualmente são oito as áreas protegidas e 18 os sítios da Rede Natura 2000, que tornam o arquipélago da Madeira um dos territórios com maior percentagem de área protegida do mundo. São cerca de 2/3 da área terrestre e 75% do mar territorial.