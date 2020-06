Governo vai criar fundo de investimento para apoiar as startups da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, disse, na apresentação da série desenvolvida pela Startup Madeira, que estamos perante uma mobilização de esforços para o desenvolvimento da Madeira.

José Carmo, reitor da Universidade da Madeira, destacou o projecto como sendo um excelente veículo de promoção do arquipélago. “Em todos os vídeos sobressai a investigação que é produzida na Universidade da Madeira”, sendo que a produção de conhecimento não pode parar, nomeadamente junto das empresas nacionais e internacionais. “A oferta de uma formação de qualidade é o nosso maior desígnio”.

O secretário de Economia, Rui Barreto, deixou uma nota de especial agradecimento a todos os que levam o nome do arquipélago além-mar. “Um trabalho extraordinário daquilo que se faz na Madeira”. O governante não esqueceu as circunstâncias da pandemia, mas disse ainda que o momento tem de ser encarado com uma oportunidade. “Temos grandes oportunidades pela frente”. A obra do hospital, por exemplo, servirá para colocar a Madeira no centro do Mundo no que toca às tecnologias na área da saúde.