O presidente do Governo Regional anunciou esta tarde a intenção do Governo Regional da Madeira comparticipar ou mesmo pagar na totalidade o custo dos testes à Covid-19 feitos na origem (Lisboa ou Porto) pelos viajantes que venham a desembarcar na Região a partir do dia 1 de Julho. Miguel Albuquerque admitiu estender esse apoio a todos os viajantes. “É o desejavel”, afirmou à margem da visita ao SRPC para assinalar o arranque do POCIF 2020.