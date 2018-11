O Governo Regional tem em curso a primeira fase da recuperação do sistema de regadio da Madeira, empreitada no montante global de 6,7 milhões de euros.

Numa visita às obras que decorrem em Machico, a secretária regional do Ambiente e Recursos, Susana Prada, disse que o objectivo desta intervenção é recuperar os canais de rega secundários degradados, com fissuras, no sentido de diminuir as perdas de água e levar mais água aos agricultores.

Esta intervenção em Machico, na Levada das Figueiras vai, segundo Susana Prada, beneficiar 175 regantes, uma área agrícola de 14 hectares.

“Pretendemos recuperar a captação e mais de 3 km de levada ou canal, sendo que a Levada Nova, também em Machico, já foi pontualmente recuperada”, disse.