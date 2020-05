Governo Regional prepara canalização de ribeiros no concelho do Funchal

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, está a proceder a trabalhos preparatórios, de limpeza, desmatação e levantamentos topográficos, necessários à elaboração dos projectos de execução da canalização em vários ribeiros do concelho do Funchal.

Conforme garantido aquando de uma visita de trabalho às zonas altas de Santo António, em Fevereiro último, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através dos Serviços de Hidráulica da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, já está a proceder, por exemplo, à desmatação e aos levantamentos topográficos dos Ribeiros da Penteada, em São Roque e dos Ribeiros da Casa Branca e do Trapiche, em Santo António, situados em zonas de grande aglomerado habitacional. Assim, com o objectivo da promoção e coordenação dos estudos e das acções associadas ao funcionamento hidrológico das bacias hidrográficas, como medidas para redução dos caudais de cheia, os trabalhos de regularização e canalização dessas linhas de água irão salvaguardar a segurança da população, um objectivo sempre em mente nos trabalhos que esta Secretaria executa.

Outras intervenções estão previstas no concelho do Funchal, nomeadamente no Ribeiro Lazareto e Ribeiro da Corujeira.